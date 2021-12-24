Харовский лесозаготовитель подорвался при разогреве масла на делянке и погиб

200-литровая бочка взорвалась при нагревании.

В архангельских лесах погиб 33-летний харовчанин. Как квалифицировали следователи, произошел самоподрыв. О ЧП сообщает пресс-служба СКР по Архангельской области.

33-летний рабочий из Харовска работал под Ерцево на делянке. Напомним, 22 декабря температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов. Молодой лесозаготовитель разогревал бочку с замерзшим гидравлическим маслом с помощью открытого огня. Он взял паяльную лампу, начал нагревание, в результате произошел взрыв.

200 литровая бочка с маслом разорвалась, харовчанин получил смертельные травмы. Сила удара пришлась в голову, мужчина получил обширную черепно-мозговую травму и погиб на месте.

Следователям изучают обстоятельства лесной трагедии: были ли соблюдены все правила техники безопасности. Изучается вопрос - почему на рабочем месте не было запасов масла. Проверяется организация работы на делянке и охрана труда на предприятии, где произошла трагедия.