В Череповце будут судить велосипедиста, ограбившего ювелирный

В Череповце завершено расследование уголовного дела о грабеже ювелирного магазина. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города.

45-летний житель Ленинградской области в июне 2021 года приехал в город металлургов для совершения преступления в одном из торговых центров. Он подъехал к ТЦ на велосипеде, покрыв голову шлемом, лицо маской и солнечными очками.

Зайдя в магазин, он перепрыгнул за витрину и молча начал складывать украшения в спортивную сумку. Крики сотрудника мужчина проигнорировал и спокойно вышел на улицу, сел на велосипед и уехал. Стоимость добычи составила 2,5 млн рублей. Спустя некоторое время его задержали в Ленинградской области. Петербуржец уже был ранее судим.

Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.