В Вологде пропал 12-летний подросток

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В Вологде ищут мальчика - 12-летний Сережа пропал 23 декабря. Вечером его видели на улице Архангельской. >

Пресс-служба Управления МВД по Вологодской области сообщает, что это подросток на вид 10-12 лет, рост около 160 см, худощавый.

Он одет в шапку желтого цвета, темно-зелёную куртку с капюшоном, синие штаны, чёрные сапоги, верх у обуви камуфляжного цвета. При себе имел портфель чёрного цвета с рисунком футбольного мяча.

Всех, кто видел мальчика или знает, где он находится, просьба сообщить по телефонам 8 (8172) 76-31-14, 76-30-14 или «02».