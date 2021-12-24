В Череповце горел строящийся мост через Шексну

На строительстве моста: Фото Губернатор Вологодской области ВКонтакте

Как сообщает пресс-служба МЧС, 24 декабря в 1 час 51 минуту поступило сообщение о пожаре на строящемся Архангельском мосте в Череповце. Горел тканевый тент, находящийся на мостовой переправе через реку Шексну. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Огнём повреждён тент и конструкции опалубки моста. По информации пресс-службы, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности подрядной организацией. В ликвидации задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава.