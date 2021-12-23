Двое вологжан на улице забили бездомного ножкой от стола

В Вологде 23 декабря осудили двух местных жителей 19 и 23 лет. Их признали виновными в убийстве, а подростка - еще и в разбое. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

31 октября 2020 года на улице Можайского пара пьяных вологжан поссорилась с нетрезвым бездомным. Мужчина попытался скрыться от преследователей в роще, где обездоленные основали стоянку. Там юноши избили его металлической тростью, бросили в спину деревянный стол и добавили ножкой от мебели.

Скорую помощь вызвал жилец соседнего дома - он услышал крики раненого. Пострадавший скончался в больнице на следующий день от тупой травмы тела. На суде убийцы заявили, что конфликт произошел из-за того, что они отказались угостить потерпевшего сигаретой, а потом услышали в свой адрес оскорбления.

На следующий день после смерти бездомного, 19-летний убийца встретился со знакомым подростком и напал на него. Злоумышленник угрожал предметом, похожим на пистолет, а потом ударил мальчика по голове, отобрал телефон и скрылся.

Младший преступник получил 13 лет колонии строгого режима, старшему придется провести в колонии 10 лет. Приговор может быть обжалован.