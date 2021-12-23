На Вологодчине эпидемия вирусных заболеваний

В Вологодской области плохая ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями: замечен резкий рост. За неделю гриппом и другими ОРВИ заболело 17 тысяч вологжан - это на 52% выше эпидемиологического порога. Как сообщил Департаменте здравоохранения области, за минувшие семь дней лабораторно подтверждено 96 случаев гриппа. Чаще всего болеют школьники.

Как оказалось, основными пациентами с гриппом A (H3N2) стали непривитые вологжане. С начала сезона заболеваемости выявлено 213 случаев гриппа, при это 186 из них - у детей до 14 лет. У школьников 7-14 лет зарегистрировано 5405 случаев ОРВИ только за последнюю неделю!

42% от заболевших в областной столице, в Череповце 20%, на третьем месте Сокольский район - меньше 10%. С ОРВИ госпитализировали 285 пациентов, из них 245 несовершеннолетних.

От гриппа скорректированной вакциной от гриппа привито 608 934 человека 52,9% от населения региона, прививочная кампания среди детей завершена (77,9%).