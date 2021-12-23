На обходе Вологды столкнулись два КамАЗа: грузовик занесло на встречку

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологодском районе на 24 км обхода Вологды 23 декабря в полдень столкнулись два КамАЗа.

Как сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области, 48-летний мужчина за рулем фургона направлялся со стороны Семенково к трассе Вологда – Медвежьегорск. В какой-то момент водитель не справился с управлением, ушел в занос, и грузовик вылетел на встречку, по которой мчался бортовой КамАЗ. Им управлял 63-летний мужчина.

В результате аварии пострадали оба водителя: их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.