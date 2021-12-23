В Вологде пассажирка рухнула в автобусе 48 маршрута

Фото: ОГИБДД УМВД России по Вологде

В минувшую среду, 22 декабря, в 9:40 в автобусе №48 травмировалась 51-летняя вологжанка. За рулем автобуса НефАЗ находился 52-летний мужчина. Когда машина двинулась с остановки в сторону улицы Петина, в салоне пошатнулась пассажирка. Она не держалась за поручни и упала. Вологжанку госпитализировали в больницу с различными травмами. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Вологде.

Заметим, что салон автобуса находятся в плачевном состоянии: сальная ткань сидений местами оторвана, у входа (который и так достаточно высокий) металлический пол накатан и очень скользкий. Не говоря о поржавевшем салоне, печальных объявлениях на скотче и мощном конденсате на окнах, приправленных рекламой - в мороз совершенно не видно, какая остановка. В светлой одежде в большей части автобусов города лучше даже не появляться. Кроме того, с некоторых сидений можно даже запросто улететь на повороте. Неудивительно, что это не первый случай травмирования в общественном транспорте города.