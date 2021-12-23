Гирлянды, Снегурочки и Деды Морозы появились в общественном транспорте Череповца

Фото со страницы мэра Череповца

23 декабря в Череповце на улицы вышли празднично украшенные автобусы. Пять машин будут радовать череповчан и гостей города новогодними гирляндами. Как уточнили на официальном сайте города, для каждого автобуса понадобилось 15 гирлянд, в каждой 96 лампочек.

Главный инженер автоколонны № 1456 сообщил, что в прошлом году было только три нарядных автобуса, но они очень понравились горожанам. Теперь три МАЗа будут светиться синим, а два ЛиАЗа — желтым до конца праздников. Автоколонна надеется, что это поспособствует появлению новогоднего настроения у пассажиров.

Фото со страницы мэра Череповца

Внутри общественный транспорт украсят поделками детей: объявлен конкурс. До 27 декабря свои поделки можно принести в „Комсомолец“. Принимаются авторские гирлянды, шарики, снежинки, мягкие игрушки, символ года. Главные требования - безопасные материалы и крепление, за которое повесят поделку в салоне. Победителям вручат билеты в кино 29 декабря.

Помимо автобусов, с 27 декабря череповчане смогут прокатиться и на 4 новогодних трамваях с гирляндами. Работать в общественном транспорте будут Деды Морозы и Снегурочки.