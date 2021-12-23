В библиотеке Череповца на улице Краснодонцев появился 3D-принтер

В городе металлургов отремонтировали библиотеку на улице Краснодонцев по городской программе. Планируется модернизировать все читальные учреждения Череповца. Об этом сообщили на официальном сайте города.

Для детей оборудовали читальный зал, трансформируемую игровую комнату и даже установили 3D-принтер. Ребята могут здесь читать книги, учиться, играть в настольные игры, собирать пазлы.

Для взрослых тоже есть свое место: просторный зал для с мягкой мебелью и рабочими столами, конференц-зал и учебный класс, музыкально-литературная гостиная. Центр семейного чтения с нового года начнет свою работу 4 января. В библиотеке насчитывается 30 тысяч книг, читатели обращаются сюда 55 тысяч раз за год.

В 2022 году к модельному стандарту приведут и библиотеку № 13. На очереди библиотеки № 1 и 9 в Зашекснинском районе.

Депутат Гордумы Павел Филимонов прокомментировал событие: «Открытия обновленной библиотеки жители ждали. Это хороший новогодний подарок. В последнее время в Заречье происходит много событий: реконструируется парк 200-летия, открываются спортплощадки, теперь открываем место для культурного досуга».