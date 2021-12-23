В Вологде городская Дума приняла бюджет города на 2022 год

Фото со страницы мэра

23 декабря депутаты городской Думы единогласно приняли бюджет города на 2022 и плановый период 2023-2024. Об этом сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Расходы на следующий год составят 14,2 млрд рублей, а доходы только 13,8 млрд. Город окажется в минусе на 400 млн рублей. Большую часть заложат в социальную сферу, однако колоссальные суммы уйдут и в развитие областной столицы. По словам сити-менеджера, бюджет вырос в 2,5 раза за счет федеральных и региональных средств, которых внесли более чем на 10 млрд рублей.

Фото со страницы мэра

3 млрд рублей потратят на строительство Малого транспортного кольца, еще 780 млн на ремонт и строительство дорог, 64 млн уйдут на ремонт моста через Шограш. Продолжится ремонт Кубенского тракта водоподачи, строительство газопровода в Осаново. Планируется закончить строительство школы в Охмыльцево и дома на Архангельской для вологжан, проживающих в аварийном жилье. На улице Трактористов обновят модельную библиотеку, в трех школах и лагере "Единство" обновят пищеблоки. Продолжится программа «Народный бюджет ТОС».

Кроме того, Вологде подтвердили инфраструктурный бюджетный кредит на строительство школы на ул.Преминина на 1200 мест и приобретение общественного транспорта.