Предприятия Вологодчины пожертвовали 1 тонну сладостей больным детям Сирии

Фото: Правительство Вологодской области

Кондитерская фабрика, молочный и хлебокомбинат Вологодской области передали более тонны своей продукцией детям Сирии в больницу Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Заместитель губернатора Эдуард Зайнак посетил Сирийскую Арабскую Республику в рамках гуманитарной миссии Минобороны России и передал подарки болеющим ребятам. Помимо сладкого детям подарили и книги сказок от Деда Мороза из Великого Устюга.

Фото: Правительство Вологодской области

Главный врач центральной академической детской больницы Дамаска заявил, что маленьким пациентам очень важно внимание, забота и поддержка. И конечно же, подарки. На данный момент страна разорена войной, поэтому обеспечить детей питанием и лечением на высоком уровне не представляется возможным.

Эдуард Зайнак: "В преддверии волшебного праздника Нового года и Рождества мы всем детям из Сирии, кто сейчас находится на лечении в госпиталях, пожелали скорейшего выздоровления. Сирийская сторона высоко оценила вклад Российской Федерации в решение гуманитарных вопросов в стране и с благодарностью приняла помощь".