Более половины вологжан привито от коронавируса

В Вологодской области количество вакцинированных перешагнуло рубеж в 54%. В регионе открыто 150 пунктов вакцинации, в Вологде и Череповце для удобства размещены мобильные пункты в торговых центрах и на территории спортивных объектов. На дому могут вакцинироваться вологжане с хроническими заболеваниями, маломобильные граждане и инвалиды. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

Вакцинация остается наиболее эффективной мерой борьбы с коронавирусной инфекцией. Всем переболевшим и вакцинированным врачи рекомендуют сделать повторный укол уже через 6 месяцев.

Напомним, всего три недели назад в регионе был пик в 410 выявленных за сутки зараженных, на 23 декабря выявили только 298 новых ковидоносцев. В Череповце с связи со снижением числа пациентов с коронавирусом моногоспиталь МЧС «Северсталь» закрыт на дезобработку. С 27 декабря больницу откроют для обычных пациентов. С 1 января то же провернут и в одном из лечебных корпусов Вологодской городской больнице №1.

На данный момент на Вологодчине работает 8 моногоспиталей, развернуто 1685 койко-мест, занято 52,6%. В октябре на пике заболеваемости число коек превышало две тысячи.

Медики постепенно возвращаются к плановому лечению пациентов. Резерв коек на случай ухудшения ситуации с ковидом сохраняется.