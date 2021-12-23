Два пятнистых оленя сбежали от Деда Мороза

В Великом Устюге побег века: два пятнистых оленя решили сменить место дислокации, сговорились и сбежали из великоустюгского зоопарка Деда Мороза в лучшую жизнь. Животные совсем недавно приехали из Москвы на постоянную прописку в провинции. Вероятно, пасторальная жизнь пришлась им не по вкусу: соскучились по огням большого города! На поимку беглецов был потрачен целый день. Пятнистых милашек доставили в вольер целыми и невредимыми.

Вот как местные жители прокомментировали произошедшее в соцсетях: «На волю захотели», «Нет, в Москву к себе захотели. Там возможностей больше, и зарплаты отличные – не то, что в деревне Великий Устюг», «Ну, хоть живы, в отличие от пумы», «Теперь ждите смены руководства, как было с предшественником», «Это уже закономерность».

Это не первый побег, совершенный с территории Деда Мороза. Прошлым летом из зоопарка сбежала пума: сотрудники забыли закрыть клетку. Посетителей пришлось эвакуировать, а Томаса усыпили. Животное так и не смогло проснуться после укола снотворного и погибло.