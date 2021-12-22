Грязовецкий суд запретил сайты по продаже ковидных сертификатов

Прокурор Грязовецкого района Вологодской области обратился в районный суд с иском к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Судебный представитель потребовал признать две страницы двух разных сайтов запрещенными в России. На них продавались сертификаты от COVID-19, что незаконно и карается согласно ст. 327 УК РФ. Покупателям также грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Находящаяся в открытом доступе информация нарушает права неопределенного круга лиц. Суд признал указанные страницы сайта запрещенными, при этом сами сайты - нет. Черпают ли правоохранители ситом воду? Решение обращено к немедленному исполнению, но еще может быть обжаловано. Пока неизвестно, удастся ли вычислить и привлечь продавцов запрещенки к ответственности.