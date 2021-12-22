Известный сокольский бизнесмен экс-депутат Сверчков получил срок за мошенничество

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Вологодский городской суд назначил Владимиру Сверчкову 4 года условно с испытательным сроком и штрафом в 800 тысяч рублей, а также в пользу департамента экономического развития Вологодчины взыскан ущерб в размере 6,87 миллиона рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что в конце августа прошел первый суд - обвиняемого в мошенничестве в крупном размере признали невиновным. Прокурор направил апелляцию, 19 октября уголовное дело пошло на второй круг в другом составе суда. Прокурор заметил, что суд первой инстанции не учел некоторые важные обстоятельства и не дал надлежащей оценки доказательствам стороны обвинения.

Сокольский предприниматель осенью 2015 года, являясь генеральным директором ООО «Устьелес», получил из бюджета субсидию по госпрограмме на 10 млн рублей. Суд установил, что в представленных документах содержались недостоверные сведения.

Раньше Владимир Сверчков занимал место депутата Законодательного собрания Вологодской области.