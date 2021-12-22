В Вологде горит городской рынок

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В областной столице в два часа дня 22 декабря загорелся павильон на городском рынке. По адресу улица Батюшкова, дом 3 пожарные выехали по автоматическому номеру тревоги 2. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Металлический павильон размерами 2,5х3 м оказался установлен на улице. К моменту прибытия пожарных помещение горело открытым пламенем. К 14:23 спасатели локализовали пожар на площади 30 кв м. С территории звеньями газодымозащитников пришлось эвакуировать 156 человек, 48 вологжан спасли. Причину ЧП еще предстоит установить - работают дознаватели.

Огонь ликвидировали 37 человек личного состава и 9 единиц техники.