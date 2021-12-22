Под Харовском установили быстровозводимую лечебную амбулаторию

Фото: группа администрации Харовского района

В Харовском районе появилась модульная лечебная амбулатория. В селе Шапша установили быстровозводимую конструкцию в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

С января новое медицинское учреждение должно получить лицензию на свою деятельность. На данный момент ведется закупка лечебно-диагностического оборудования и мебели. Предстоит подвести водоснабжение, водоотведение и электричество. Открытие запланировано на июнь 2022 года.

Кроме того, ремонт прошел и в ЦРБ в Харовске: завершена реконструкция кислородной системы за 800 тысяч рублей. Больнице предоставили новый автомобиль «Лада-Ларгус» для выезда медиков в сельские территории и госпитализации пациентов. Купили и автомобиль «Соболь», а до конца года поступит УАЗ.