Полпред президента указал главе Вологодчины на недостаточную вакцинацию населения

Фото со страницы губернатора

Губернатор Олег Кувшинников представил итоги социально-экономического развития Вологодской области за год Полномочному представителю президента в Северо-Западном ФО на рабочей встрече в Санкт-Петербурге.

Александр Гуцан отметил низкие темпы вакцинации от коронавируса на Вологочине. Об этом сообщила пресс-служба полпредства. Глава региона согласился, что нужно популяризовать прививки. Пенсионеров стимулируют к вакцинации: гарантированы премии ветеранским организациям, которые привьют свыше 80% пожилых. Кроме того, студентам ссузов предусмотрены выплаты. На данный момент на Вологодчине вакцинировано от коронавируса более 523,5 тысячи человек - это почти 73% от плана.

Олег Кувшинников отметил: "Ситуация с коронавирусом сложная, но контролируемая. Регион находится на плато по числу заболевших за сутки. Удалось снизить количество случаев заражения COVID-19 и госпитализированных в наши моногоспитали. Но региону еще есть над чем работать".