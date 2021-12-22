В Тарногском городке горела церковь Николая Чудотворца

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В селе Тарногский городок Вологодской области 22 декабря в 11:10 возник пожар на территории церкви Николая Чудотворца 2000 года постройки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Первые пожарные прибыли с расстояния в 3 км по номеру тревоги 2. На месте выяснилось, что дым шел со стороны деревянной небольшой хозпостройки с кирпичной печью. Специалисты дали отбой и начали тушение по номеру 1.

К полудню последствия пожара были ликвидированы, площадь возгорания составила всего 0,5 кв.м.