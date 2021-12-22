Вологда ожидает на Новый год 12 тысяч туристов

Театральный сквер Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологду на новогодние праздники, по предварительной оценке, собираются приехать 12 тысяч человек. Об этом сообщил мэр в своем телеграмм-канале "Телега мэра". По сравнению с прошлым новым годом, это на 36% туристов больше. В гостиницах уже забронировано 65% мест. Чаще всего выбирают уютные мини-отели, их загрузка будет почти полной.

Напомним, массовых гуляний на праздники не запланировано - власти не будут организовывать концертов из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Однако, на площадях Вологды будут звучать новогодние хиты.

Однако, в Вологде есть чем заняться, если у вас есть QR-код. «Сотрудников туристической отрасли в эти дни ждет много работы. Гостями города заранее бронируются обзорные экскурсии по Вологде, программы в музеях города с проведением мастер-классов, например, посещение этнографического музея в Семенково с взбиванием настоящего «Вологодского масла», осмотр объектов деревянного зодчества, в том числе и недавно отреставрированных, экскурсии в Ботаническом саду, Музее кружева, Музее детства. Не останутся без внимания и вологодские рестораны, поскольку Вологда славится своими гастрономическими программами. Надеемся, что туристы по достоинству оценят и новогоднее убранство нашего города», - сообщил Сергей Воропанов.