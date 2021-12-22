В Вологде на 27 участках улиц запретят остановку и стоянку

В Вологде на 27 участках улиц в январе введут запрет на остановку и стоянку автомобилей, чтобы спецтехника смогла очистить дороги от снега. Ограничение будет лишь в определенные дни недели. На улицах появятся временные дорожные знаки о запрете остановки. Автомобили нарушителей будет эвакуировать на спецстоянку. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Фото: администрация города Вологды

Для автолюбителей составили таблицу с указанием улиц и дней. Напомним, что за уборку и содержание территории у торговых центров отвечает администрация ТЦ, за содержание улиц - компания «Магистраль», а за придомовые территории - управляющие компании.