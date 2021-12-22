В Вологде 25-30 декабря пройдет Новогодняя ярмарка

Фото: администрация города Вологды

В областной столице на площади революции свои товары на Новогодней ярмарке будут представлять индивидуальные предприниматели, торговые предприятия, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, мастера и ремесленники. Вологжан приглашают приобрести к праздничному столу фермерские продукты и работы местных мастеров для подарков.

Ярмарка пройдет на площади Революции с 25 по 30 декабря с 10:00 до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Вологды. В "меню" молочные изделия, в том числе козий сыр, мясо, колбасу, рыбу, соленья, консервацию, сладкое, чай из чаги, квашеную капусту, серые щи, цукаты, конфеты, варенье, джемы, мармелад. Ремесленники представят украшения ручной работы, елочные игрушки, ароматические сувенирные свечи, аромасаше, автопарфюм, формовые новогодние свечи и подарочные боксы, льняные куклы, валенки и тапки.

В субботу, 25 декабря, на ярмарке пройдет гастрономический фестиваль от вологодских ресторанов. Гостей угостят экзотическими блюдами и новогодними напитками. А развлекут живой музыкой и специальной новогодней фотозоной.

Кроме того, в Вологде открываются елочные базары. Приобрести елочку можно с 17 по 31 декабря между домами №27 и №29 на улице Новгородской и между домами № 6 и №8 на улице Маршала Конева. С 21 по 30 декабря у дома №134 на улице Ленинградской и у дома №2 на Торговой площади. С 24 по 30 декабря между домами № 68 и №70 на улице Герцена, а также у дома № 16 на улице Текстильщиков.