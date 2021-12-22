Малыша-тигренка вакцинировали в Череповце

В Череповце вакцинацию от бешенства прошел трехмесячный бенгальский тигр Николь. В Череповецкой городской ветлечебнице тигренок получил свою первую в жизни вакцину. Николь приехала в город металлургов с цирком-шапито «Vivat». Об этом рассказало Управление ветеринарии Вологодской области.

Не всем вологжанам понравилась новость - многие против того, чтобы в цирках выступали животные, так как это просто бесчеловечно: «Красавица», «Бедный котяра», «Мучают этими цирками шикарных зверей», «Тигру не место в цирке».

Фото управления ветеринарии Вологодской области

Мать-тигрица из Италии отказалась от Николь, так тигренок и попал в цирк. Ее кормилицей стала недавно родившая собака. Как прокомментировали защитники животных, условия неволи являются стрессовыми, поэтому они не хотят, чтобы там рождалось их потомство. Часто звери отказываются от своих детей или даже убивают.

Кстати, врачи ветстанции Череповецкого района привили от бешенства 76 питомцев приюта «Зоощит».