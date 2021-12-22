Тетя с племянником обокрала дом умершего пенсионера

Пёс Ванкувер и инспектор-кинолог Рудольф Рачеев Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В деревне Девятины в Вытегорском районе произошла дерзкая кража с незаконным проникновением в жилище. Злоумышленники разбили окно дома и проникли внутрь, поживившись металлическими предметами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

С заявлением о краже в полицию обратилась местная жительница. Сумму ущерба оценили в 4 тысячи рублей. На место прибыл кинолог с четвероногим напарником. Служебный пес Ванкувер бодро взял след преступников и привел правоохранителей к одному из домов, где находилась ранее судимая 41-летняя местная жительница с 19-летним племянником.

Вологжанка призналась в содеянном и рассказала, что ухаживала за стариком. Она прознала, что пенсионер хранит у себя много денег. Когда мужчина умер, у женщины созрел план, она подбила на дело племянника: парочка пошла искать наличность в дом старика. Однако, денег найти не удалось, поэтому добычу сдали в металлолом, выручив всего 1,5 тысячи рублей. Теперь им грозит до 6 лет лишения и крупный штраф.