Устюжанам вернули электричество спустя неделю после аварии

16 декабря на западе Вологодской области произошли обрывы на сетях электроснабжения из-за мороза, снегопада и падения деревьев. Тысячи местных жителей остались в аномальные холода без благ цивилизации. 21 декабря в Устюженском районе наконец отменили режим чрезвычайной ситуации. Потребителям вернули электричество, об этом сообщили журналистам телеканала «Русский Север» в правительстве области.

За прошедшую неделю энергетики и сотрудники МЧС восстановили 9 тысяч километров сетей и включили 3 тысячи трансформаторных подстанций. Ситуация под Череповцом остается критической, а в Судском и Уломском селах остаются без света в 5 деревнях. Над восстановлением трудится два десятка бригад. На время работ социальные учреждения старались обеспечить электрогенераторами.