Пьяный молодой тотьмич в социальных сетях совращал ребенка

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела по факту совращения малолетней. Прокурор вынес обвинительное заключение, материалы переданы для рассмотрения в суд. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

Следователи считают, что в октябре 22-летний житель Тотемского района переписывался в соцсетях с малолетней девочкой на сексуальные темы и провоцировал ее на обсуждение. Переписку обнаружили родители ребенка. "Своими преступными действиями злоумышленник проявил неуважение и цинизм, унизил честь и достоинство малолетней и причинил ей нравственные и моральные страдания, а также оказал на нее развращающее влияние", - сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина признался в преступлении, рассказал, что в тот день выпил. Его судьбу решит суд.