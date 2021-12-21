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Происшествия21 декабря 2021 15:08

Вологжане вспомнили службу в армии и подрались

Один из приятелей нанес другому тяжелые травмы
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В областной столице мужчину осудили за драку. Конфликт произошел еще в ноябре 2020 года в одной из квартир на улице Панкратова. Двое мужчин выпивали и вспоминали совместную службу в армии.

По-видимому, не все воспоминания оказались счастливыми. 43-летний хозяин ударил гостя кулаком в лицо, повалил на пол и жестоко избил. Медики диагностировали у пострадавшего травму головы и переломы ребёр. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Вологды.

Обвиняемый признал свою вину в причинении тяжкого вреда здоровью своему бывшему сослуживцу. Вологжанину назначили 3 года лишения свободы условно и испытательный срок на 3 года. Приговор может быть обжалован.