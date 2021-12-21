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Общество21 декабря 2021 14:50

Череповецких моржей выпустили в Шексну

Для любителей зимнего плавания вырубили прорубь
Евдокия САХАРОВА
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Фото: http://www.cherinfo.ru

В Череповце на реке Шексне около лыжной базы вырубили прорубь 2x3,5 метра. По словам начальника учреждения Юрия Баранова - эта прорубь не последняя. Перед Крещением команда лыжной базы вместе со спасателями создаст еще две огороженных места для экстремального купания с лестницами.

Юрий поделился технологией вырубки: "Находим нужную глубину, расчерчиваем и выпиливаем лед бензопилой. Остальными инструментами убираем ледяные куски. В прорубь окунаются по одному, мы не подразумеваем массовые купания. Наши сотрудники и спасатели будут постоянно контролировать купающихся".

Для моржей предусмотрены раздевалки на лыжной базе, работают с 10 до 19 часов. Вход туда только по QR-коду/справке. Купаться можно начиная с 21 декабря. За сезонный абонемент придется выложить 800 рублей взрослым. Пенсионерам и инвалидам - 500 рублей. Разовое посещение - 50 рублей.