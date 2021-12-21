В Вологде таксист устроил аварию с 4 машинами на Октябрьском мосту

В Вологде произошла серьезная авария в понедельник, 20 декабря. 33-летний водитель такси Киа Рио, заезжал на Октябрьский мост со стороны улицы Сергея Орлова, однако не выдержал безопасную дистанцию. В результате, он врезался в идущий впереди ВАЗ-2114. За рулем находился 67-летний водитель. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Киа откинуло на встречку, где она врезалась в Тойоту РАВ4 под управлением 47-летнего мужчины. Кроссовер откинуло на попутную Дэу Нексию. Образовалась пробка. В ДТП травмы получила пожилая пассажирка такси - 72-летняя пенсионерка.