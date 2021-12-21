Вологодские правоохранители спасли пожилую вологжанку в мороз

В областной столице в 9 часов вечера на улице Саммера мужчина обратился к патрульным Росгвардии. Он рассказал, что видел пенсионерку, которая шла в мороз в тонкой куртке. Правоохранители решили проверить информацию и обнаружили легко одетую 62-летнюю вологжанку.

Женщина не могла пояснить, что случилось и куда она направлялась. У нее болело в груди, а руки оказались обморожены. Росгвардейцы вызвали скорую и обогрели в своем автомобиле, оказав доврачебную помощь. Об этом сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. Дама оказалась местной жительницей, Ее передали медикам.