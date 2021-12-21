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Происшествия21 декабря 2021 9:39

В Вологде ночью пламя полностью поглотило производственный цех

Площадь пожара составила 1500 кв.м.
Евдокия САХАРОВА
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Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице 21 декабря около часа ночи произошел пожар на улице Красноармейской, 27. Горел цех по производству мебели. Пламя охватило гигантскую территорию в полторы тысячи квадратных метров. О ЧП сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

К счастью, людей там не было - эвакуировать или спасать никого не пришлось. На место прибыли 38 пожарных и 12 единиц техники - к тому моменту пламя уже вовсю полыхало. В течение трех часов поливали цех - закончить тушение удалось поздно ночью, в 4 утра.

Рассматривается две причины пожара: электротехническая и неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области