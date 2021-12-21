Жителей Вологды просят высказывать идеи для площади Революции

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде собираются благоустраивать площадь Революции, а для этого нужна помощь местных жителей. Архитекторы просят вологжан высказать свои идеи будущего ремонта общественного пространства. Специалисты Лаборатории городской среды проводят исследование - изучают нынешний образ площади и собирают пожелания вологжан. Все желающие могут пройти опрос - это поможет сформировать верный образ общественного пространства. о том, как она должна преобразиться.

Работа над проектом начнется в 2022 году. Свои пожелания можно также оставить в павильоне городских исследований, что установлен на площади. В мобильном офисе есть карты города и площади: предложения можно подробно обсудить с архитекторами. В этом году павильон работает 24, 27 и 29 декабря с 12:00 до 14:00, 22 и 28 декабря - с 17:00 до 19:00.

Кроме того, в мобильный офис можно принести или послать онлайн, опубликовать в соцсетях с с хештегом #НашаПлощадьРеволюции интересные фотографии и истории об этом месте. Например, про Новый год.