Вологжанин взял золото на этапе Кубка мира по биатлону в Австрии

Фото: vk.com/mxtsv

В австрийском Обертиллиахе российская команда стала первой в смешанной эстафете на третьем этапе Кубка IBU. Состав победителей: Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и вологжанин Максим Цветков.

Максим Цветков бежал заключительный этап в эстафете, сумел увеличить преимущество команды до 55 секунд. На втором месте оказались норвежцы, тройку лидеров замкнула Италия. Вологодский биатлонист также заработал две бронзы в личном первенстве.

Максим Цветков сообщил Biathlonspb.ru: «Сегодня я работал лидером. Немножко волновался перед стрельбой лежа, но с дополнительными патронами получилось отработать и уйти с отрывом. А уже при подходе к стойке я был уверен, что справлюсь со стрельбой. Сегодня все сработали очень-очень хорошо - не только спортсмены, но и сервис. Мне передали эстафету лидеров с большим отрывом. Это значит вся команда сработала отлично».