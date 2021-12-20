Братья утащили с кладбища цветочницу и сдали в металлолом

Братья из Грязовца украли цветочницу с кладбища. Они ее сдали в металлом - мужчинам нужны были деньги. Их вычислили, Дмитрий и Евгений обвинялись в совершении преступления, предусмотренного п.п.а ч.2 ст.158 УК РФ.

Как сообщает пресс-служба судов региона, днем в начале сентября 2021 года братья 45-летний Дмитрий и 49-летний Евгений пришли на кладбище, что на улице Соколовской в Грязовце, облюбовали чужую вкопанную металлическую цветочницу, вытащили, снесли и здали ее как лом. Аоров вычислили, материальный ущерб был оценен в размере 2500 рублей.

За это время потерпевшая успела примириться с братьями и представила заявление о прекращении дела. Как пояснили Дмитрий и Евгений в суде, они «подшабашили» где-то в другом месте и смогли рассчитаться с женщиной, вернув ей деньги.

Грязовецкий районный суд учел, что братья совершили преступление средней тяжести впервые, примирились с потерпевшей, возместили ущерб, и прекратил уголовное дело в отношении них, освободив обвиняемых уголовной ответственности.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.