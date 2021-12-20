На трассе под Липиным Бором нашли труп мужчины: разыскивается убийца

В Вашкинском районе обнаружили труп 46-летнего местного жителя. Тело лежало у проезжей части на 136 километре автодороги Череповец-Белозерск-Липин бор. Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что сообщение о погибшем поступило 17 декабря в 21:16. На место вызвали скорую помощь, но вологжанин скончался раньше приезда медиков.

Правоохранители пытаются установить транспортное средство и водителя, который причастен к смерти мужчины. По предварительной информации, машина была крупная - внедорожник.