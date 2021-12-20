Систему ЗАГС модернизируют с 31 декабря 2021 года

Систему ЗАГС модернизируют. Подавать заявления на заключение брака можно в МФЦ или сайт госуслуг. Большинство ЗАГСов Вологодской области станут межрайонными в 2022 году, сообщает сайт Правительства области. Власти обещают что, несмотря на изменения, в каждом муниципальном образовании региона государственная регистрация будет обеспечена.

«Для граждан сохраняются и расширяются возможности обратиться за получением государственных услуг не только непосредственно в органы ЗАГС. Многофункциональные центры области принимают заявления на регистрацию заключения и расторжения брака, на получение и выдачу повторных документов о регистрации актов гражданского состояния, - рассказал заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. - Через Единый портал государственных и муниципальных услуг можно направить заявления на регистрацию рождения и усыновления, смерти, заключения и расторжения брака, на выдачу повторных свидетельств ЗАГС».

Напомним, что с 30 декабря 2021 года внедряется экстерриториальный принцип оказания государственных услуг ЗАГС. Получить государственные услуги по регистрации актов гражданского состояния – зарегистрировать рождение ребенка, расторгнуть брак, произвести перемену имени, внести изменения и исправления в актовые записи – можно будет в любом органе ЗАГС России.