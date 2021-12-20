В Вологде заменят 10 км водопроводных и канализационных сетей в 2022 году

Фото: Предоставлено пресс-службой Администрации города Вологды

Муниципальное предприятие «Вологдагорводоканал» 18 декабря отметило свое 123-летие. Вологжане возмущены ежегодными прорывами в зимний период, а руководство и сотрудники компании строят планы на будущее.

Как сообщила пресс-служба Администрации Вологды, первые водопроводные сети были проложены еще в 1898 году - некоторые из них эксплуатируются и по сей день. Износ сетей в городе уже более 70%.

В 2021 году заменено и построено 13,74 км сетей: из них 12,11 км сетей водопровода, 0,69 км сетей канализации и 0,94 км ливневок. Запущен новый водовод диаметром 1000 мм по Окружному шоссе от Возрождения до Областной детской больницы на Пошехонском шоссе. Завершается строительство водовода диаметром 630-355-225 мм по Новгородской от Пошехонского шоссе до Конева, по Осановскому проспекту, ул. Конева до Окружного шоссе. Планируется переключение водоснабжения улицы Осаново и деревни Емельяново к централизованной системе водоснабжения города.

Директор предприятия Евгений Волков заявил: «Будут продолжены работы по замене водовода из озера Кубенское, в настоящее время решен вопрос финансирования III и IV этапов строительства объекта. Готовится документация для включения в программу финансирования на 2023 год капитального ремонта канализационных коллекторов. В 2022 году планируется заменить около 10 км сетей, в том числе 6 км водопроводных, 2,5 км канализационных сетей и 1,5 км сетей ливневой канализации».

«Вологдагорводоканал» обслуживает областную столицу, Молочное, п. Майский, д. Марфино, п. Кувшиново, д. Ильинское, д. Емельяново.