В Вологде стартовали работы по благоустройству бывшей парковки у Динамо

Фото: администрация города Вологды

В областной столице начались подготовительные работы по благоустройству пространства у стадиона «Динамо». На пересечении улиц Пушкинской и Марии Ульяновой формируется контур нового общественного пространства, готовится территория для бортового камня по периметру.

Площадь под плитку будет выровнена щебеночным основанием. В весенне-летний период до 1 июня будет уложена плитка и установлены малые архитектурные формы. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Вологды.

Вместо стихийной парковки на этом месте в центре города установят фонари и скамейки, приведут в порядок тротуар и сделают озеленение. Автомобилистам добавили парковочные места вдоль Пушкинской. На эти цели выделено 3,8 млн рублей из бюджета города.