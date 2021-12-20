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Происшествия20 декабря 2021 12:33

В Вологодской области с 16 декабря отрезаны от электричества 1300 человек

Энергетики оказались не в силах оперативно справиться с ЧП
Иван Чухнин
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34 населенных пункта остается без электричества на утро понедельника в Вологодской области. Такая информация прозвучала на оперштабе правительства Вологодской области. 16 декабря после снегопада и колебания температур, из-за падения деревьев, были оборваны тысячи километров линий электропередачи.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Уломском и Судском сельских поселениях Череповецкого района и на территории Устюженского района. Как оказалось, до сих пор электроснабжение не было восстановлено полностью.

По сообщению портала "Город Во" со ссылкой на областную прокуратуру, на 11:00 20 декабря отключенными от электроэнергии остаются 34 населенных пункта в Череповецком и Устюженском районах, в которых проживает около 1300 человек.

Ведутся проверки по полноте принимаемых специализированными организациями и органами местного самоуправления мер по устранению последствий аварий.

Губернатор области в понедельник после обеда ужаснулся ситуации и пообещал дойти до руководства Россетей.