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Происшествия20 декабря 2021 11:07

Во все тяжкие: под Соколом килограммами варили мефедрон

Были обнаружены тонны веществ для создания наркотиков и оборудование
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области оперативниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с вологодскими коллегами удалось ликвидировать крупнейшую нарколаборатория по производству мефедрона. За последние 30 лет - это самая большая обнаруженная лаборатория. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета.

Производство злоумышленники организовали в заброшенной деревне в 100 км от Вологды. Оперативники обнаружили в частном доме 15 кг мефедрона, 3 тонны прекурсоров и специальное оборудование. При помощи отряда специального назначения «Гром» были задержаны двое подозреваемых.

Мужчины пытались шифроваться: передвигались на чужих автомобилях, использовали банковские карты, оформленные на другие имена. На данный момент злоумышленников заключили под стражу. Ведется расследование.