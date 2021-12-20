В Вологде из-за ремонта моста будет затруднено движение к Конева

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В областной столице стало известно о дате начала реконструкции моста через реку Шограш. Работы стартуют сразу после новогодних праздников. Об этом сообщил мэр Сергей Воропанов во время традиционного прямого эфира. На ремонт одной половины моста запланировано 6 месяцев.

Во время работ движение автомобилей из центра на улицу Конева и обратно будет затруднено. На данный момент специалисты департамента дорожного хозяйства с сотрудниками ГИБДД ищут оптимальный вариант схемы автомобильного потока. "Одно из предложений — в часы пик пропускать через тоннель только общественный транспорт. В противном случае движение там просто встанет", - сообщил сити-менеджер.

Мост находится сейчас в аварийном состоянии, поэтому откладывать работы уже нельзя. На них выделили 132 млн рублей.