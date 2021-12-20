Вологжан пугают аномальными холодами

В Вологодскую область пришло серьезное похолодание. Утром понедельника, 20 декабря, в областной столице температура составила -16 градусов. К вечеру обещают -21°C. Вторник, 21 декабря, будет еще холоднее. Жителям региона придется перенести морозы до -25, -30 °C.

Пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области распространила сообщение, что с 20 по 24 декабря в большинстве районов ожидается аномально холодная погода. Спасатели опасаются роста числа пожаров и призывают соблюдать правила пожарной безопасности: следить за печами и обогревателями, не спать с включенной газовой плитой. Лучше не появляться в нетрезвом виде на улице. Бездомным животным придется несладко. Автомобилистам стоит быть начеку, чтобы не замерзнуть на трассе - пункты обогрева разворачивать не планируют. Сотрудники ГИБДД призвали быть аккуратнее на дорогах: идущие впереди машины могут создавать задымление и ухудшать видимость.

Синоптики сообщили, что отклонение от климатической нормы составит от 7-12 градусов. Нормальная температура на эту неделю декабря равняется -8, -11°C. Потепление ожидают к четвергу - до -10°C. Для школ действую рекомендации от Роспотребнадзора. Учебный процесс приостанавливается: для 1-5 классов – от минус 27 и ниже - в безветренную погоду, от минус 25 и ниже - в ветреную; для 6-9 классов - от минус 35 и ниже в безветренную погоду, от минус 30 и ниже - в ветреную; для 10-11 классов - от минус 40 и ниже в безветренную погоду, от минус 35 и ниже в ветреную.

Если семья живет далеко, и на улице очень холодно, за родителями, конечно, остаётся право не отправлять ребенка в школу, но в этом случае обязательно предупредите классного руководителя.