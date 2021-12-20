Вологжанам предлагают познакомиться с современным искусством Тайваня

Работа из собрания Андрея Мартынова Фото: cultinfo.ru

В Вологде проходит выставка графики современных художников Тайваня. «Восточный календарь» можно увидеть в Музейно-творческом центре В. Н. Корбакова до 20 февраля. Московский коллекционер Андрей Мартынов уместил в экспозиции 41 работу 16 авторов.

На выставке представлены изображения 12 животных-покровителей: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья. Символ наступающего года по Восточному лунному календарю, который начнется 1 февраля - Черный Тигр - займет значительную часть экспозиции.

Специалисты картинной галереи отметили: «Яркая красочная выставка художников Тайваня, несомненно, станет приятным подарком вологжанам и гостям города к новогодним праздникам. Каждый посетитель сможет найти свой знак и узнать, каким его видят тайваньские художники, какими цветовыми и пластическими решениями передают характер символа года, его главные черты и поведение».