В селе под Чагодой наркоман держал в заложниках 13-летнюю школьницу

Место преступления Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Вологодской области вечером 17 декабря произошло ЧП: наркоман в неадекватном состоянии удерживал у себя дома ребенка. 13-летняя девочка пришла в гости к подруге в частный дом в селе Покровское Чагодощенского района. Отец сверстницы запер входную дверь и отказался выпускать школьницу. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по региону.

Тревогу забили родители вологжанки, на место прибыла полиция. Жена наркомана пыталась с улицы уговорить его, но ничего не добилась. В результате, правоохранители вскрыли дверь и освободили ребенка.

Мужчину задержали в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допросили. Следствие планирует ходатайствовать о заключении под стражу.