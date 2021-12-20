Великий Устюг будет под присмотром 100 камер наблюдения

В Великом Устюге за порядком будут следить около 100 камер. Там монтируется аппаратный комплекс «Безопасный город». Все они заработают к концу года, заверил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин. Места возможного подтопления также будут в зоне видимости специалистов ЕДДС.

До окончания монтажа осталось немного, вот что пишет глава района ВКонтакте: «К новому году подключим оставшиеся 15 камер, установим четыре дополнительных монитора, и тогда система «Безопасный город» заработает в полную силу. Всего за правопорядком в Великом Устюге будет следить порядка 100 камер»