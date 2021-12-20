В Вологодской области снижается количество заболевших коронавирусом

Инфографика: Яедекс.Коронавирус.

Заболевших коронавирусом становится меньше. В понедельник озвучена новая статистика. пациентов с коронавирусом, которым необходима госпитализация, в Вологодской области в последнее время снизилось. Сейчас в моногоспиталях находится меньше тысячи человек.

По информации на 20 декабря Олега Кувшинникова,наблюдается снижение количества заболевающих ежесуточно. За последние сутки заболело 313 человек. Коэффициент распространения коронавируса в регионе составил 0,95. Третий день на госпитализации находится меньше тысячи человек, моногоспитали заполнеы на 58 процентов из 1685 коек.

Вакцинацию рошли 506 тысяч человек, первым компонентом - 558 тысяч. По данным губернатора, открыто 150 прививочных пунктов, вакцина имеется в достаточном количестве.

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели более 97 тысяч человек, выздоровело - более 87279 тысяч.

За минувшие сутки от коронавируса на Вологодчине погибло 15 человек. Всего за пандемию умерло 2 840 вологжан.