Череповецкие ребята оказались веселее и находчивее

Фото: ВКонтакте, Сергей Воропанов.

Череповчане оказались веселее и находчивее. "Да, бывает и такое. Кубок Вологодской лиги КВН и приз 100 тысяч рублей отправляется в Череповец!" - сообщил Сергей Воропанов на своей странице ВКонтакте. Команда под названием "Команда без названия" выиграла главный приз, стала лучшей лучшей в этом сезоне! В финальной игре на одной сцене сошлись молодая вологодская команда из 37 школы, гости из Архангельской области и череповецкие квнщики.

Смелее и задиристее, более изобретательными и артистичными оказались череповчане. "До встречи в новом сезоне!" - с непонятной интонацией высказывает пожелание на своей странице вологодский мэр.