Гараж с иномаркой сгорел в Череповце

18 декабря в 20 часов 38 минут поступило сообщение о пожаре в гаражах. Горел 2-этажный, железобетонный бокс в ГСК – 452 на улице Боршодской в Череповце.

Собственник гаража - мужчина 1995 года рождения. Площадь пожара 40 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка гаража и находившийся там автомобиль "Volkswagen Golf III". Причина, как называет пресс-служба МЧС, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ собственником гаража. В ликвидации задействованы 5 единиц техники, 16 человек личного состава.