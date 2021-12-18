40-летний клиент сауны вышел из графика и перебил посуду

Буйно развлекался в череповецкой сауне и пострадал: 40-летний мужчина вышел из графика. Он оплатил несколько часов пользования сауной, но после отведенного времени просидел еще три часа. Как сообщали администратор, при этом он распивал спиртные напитки, разбил посуду, отказывался платить и ругаться грубой нецензурной бранью.

Не успокоил буяна и приезд силовиков. Когда сотрудники вневедомственной охраны попросили гражданина успокоиться, он стал угрожать и стражам.

Росгвардейцы доставили нарушителя с вещами в отдел полиции, ему предстоит протрезветь и объясниться. Сумма причиненного ущерба будет установлена, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.